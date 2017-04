Empresário de Braga escondeu milhões ao fisco

Agora, o Tribunal de Braga exige que Veloso de Azevedo pague os 3,738 milhões de euros.

José Veloso de Azevedo, um empresário do ramo imobiliário de Braga, vai ser julgado por fraude fiscal qualificada, após não ter declarado ao fisco os juros ganhos com os depósitos numa offshore do BPN. Foram cerca de 3,739 milhões de euros não comunicados ao Estado, segundo avança esta quinta-feira a imprensa nacional.Tudo terá começado em 2003, quando Veloso de Azevedo realizou um depósito de algum dinheiro numa conta do BPN nas ilhas Cayman, tendo negociado uma taxa de juro superior a 5%. Quatro anos depois, foram transferidos 84,5 milhões de euros para a conta do empresário em Portugal.O Ministério Público defende que o bracarense deveria ter declarado tal 'rendimento de capital' a título de anexo às suas declarações de IRS DE 2008/2009. A acusação defende que o empresário quis esconder o rendimento do fisco de forma a obter uma 'vantagem patrimonial indevida', apesar de saber que estava a diminuir as receitas do Estado e a infrangir a lei.