Empresário encontrado morto de mãos atadas

Pelo facto de a porta se encontrar aberta, as autoridades venezuelanas acreditam que o emigrante foi surpreendido quando chegou a casa pela hora do almoço.



Tudo indica que o empresário tenha sido alvo de um roubo, por parte de uma ou mais pessoas. Fugiram sem fechar a porta da casa, permitindo que o homicídio fosse descoberto de forma rápida. A esquadra de homicídios de Caracas é a responsável pela investigação do crime.



Os vizinhos estranharam o facto de a porta da casa de um empresário português, radicado na Venezuela, estar completamente aberta e ninguém responder do interior. Alguns moradores do imóvel decidiram entrar no apartamento e depararam com um cenário macabro.Segundo a imprensa daquele país, Jaime Nogueira Castanheira, de 56 anos, foi encontrado morto no chão, de mãos atadas. Mais um português assassinado, ao que tudo indica num assalto.Jaime Nogueira, há vários anos radicado na zona da capital, Caracas, juntou-se assim à negra estatística de emigrantes portugueses mortos neste país sul-americano.