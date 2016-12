Empresário morre um dia antes de fazer anos

A autópsia terá sido realizada ontem mas o dia do funeral ainda não foi marcado.

Era o proprietário do restaurante de Ferragudo mais procurado por figuras públicas e morreu um dia antes de fazer 55 anos. Amadeu Henriques sofreu uma doença súbita enquanto praticava windsurf e ainda foi socorrido na praia da Marina, em Portimão, mas acabou por morrer no hospital.O incidente aconteceu terça-feira à tarde na zona da foz do rio Arade, junto à marina de Portimão. Ao que o CM apurou, o empresário começou a sentir-se mal dentro de água e ainda conseguiu pedir ajuda para chegar ao areal. Foram ativados meios do INEM e dos Bombeiros de Portimão, que de imediato começaram a fazer manobras de reanimação no local. Amadeu Henriques ainda foi transportado com vida para o hospital de Portimão, mas acabou por morrer na unidade de saúde. Ao que o CM apurou, o empresário sofria de problemas cardíacos mas tentava fazer uma vida normal e praticava atividades desportivas e náuticas.O restaurante Sueste é frequentado por várias figuras públicas, entre elas o ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, Luís Figo ou José Mourinho.