Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado morto junto à EN125

Causas da morte estão ainda por apurar. Corpo não apresenta sinais de atropelamento.

08:28

Um homem, com cerca de 30 anos, foi encontrado morto, junto à EN125, em Cacela, Vila Real de Santo António, na noite de segunda-feira. Inicialmente pensou-se que teria sido vítima de atropelamento mas as causas da morte estão ainda por apurar.



Conhecido por vaguear junto à EN125, na zona de V. R. St.º António, o homem foi visto por testemunhas a deambular pela estrada, pouco antes de ser encontrado morto, pelas 21h30, explicou fonte do Comando da GNR em Faro, acrescentando que, apesar das suspeitas iniciais, o corpo não apresentava sinais de atropelamento.



O corpo estava próximo de uma paragem de autocarro, na zona do restaurante O Alpendre. Foi levado pelos bombeiros locais para o serviço de Urgência Básica e deverá agora ser sujeito a autópsia no Gabinete Médico Legal, no hospital de Faro.



O homem seria toxicodependente e apresentava também problemas mentais.