Espancado morre no hospital

Homem terá sido agredido durante uma discussão de rua, em Celorico de Basto.

Por L.R. e S.C. | 08:22

Um homem, de 54 anos, morreu no Hospital de S. João, no Porto, onde estava internado desde o passado dia 27 de outubro. Serafim "do Vau" - como era conhecido - terá sido agredido durante uma discussão de rua, junto ao café O Zimbo, em Celorico de Basto, ao final da tarde.



Na altura, a GNR não foi chamada ao local, sendo que os bombeiros socorreram a vítima e a transportaram em estado grave para o hospital no Porto.



O homem acabou por morrer na passada segunda-feira, dia 13, e o corpo foi já autopsiado.



As conclusões foram remetidas ao Ministério Público, estando a procuradora a analisar a denúncia de agressão. Irá remeter a investigação para a Polícia Judiciária de Braga.