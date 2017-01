Estradas da região com mais acidentes

Quanto aos feridos graves, a região registou 158 em 2016, menos 9 do que em 2015 (167).

O ano de 2016 ficou marcado por um aumento de mais de 700 acidentes nas estradas algarvias quando comparado com 2015 - segundo dados oficiais da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). O total de mais de 10 mil acidentes só é superado, a nível nacional, pelos distritos de Lisboa, Porto e Braga. Apesar da subida no número de acidentes, houve um decréscimo, ainda que ligeiro, no número de mortos e feridos graves.Os 10 241 acidentes que ocorreram nas estradas da região do Algarve entre os dias 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2016, representam mais 751 casos do que em 2015 (9490) e mais 1903 do que em 2014 (8338), denotando uma tendência de subida. A nível nacional, o Algarve situa-se em quarto lugar no quadro dos dados da ANSR, apenas superado por Lisboa (26 869 acidentes), Porto (23 589) e Braga (10 748), distritos que também registam aumentos no número de acidentes em relação aos dois anos anteriores.Em relação ao número de mortos, em 2016 registou-se um total de 31 casos no Algarve, menos seis do que em 2015 (37 mortos), mas mais dois do que em 2014 (29). Neste registo, o Algarve também está em quarto lugar a nível nacional, apenas com Lisboa (57 mortos), Porto (47) e Aveiro (43) à frente.