Ex-autarca morre em choque frontal

Acidente ocorreu na EN362 e envolveu dois carros ligeiros.

Por João Nuno Pepino | 01:30

Um ex-presidente da Junta de Freguesia de Abitureiras, no concelho de Santarém, morreu ontem à tarde na sequência de uma aparatosa colisão frontal entre o carro que conduzia e uma viatura que seguia em sentido contrário, na EN362.



A vítima mortal, Dulcídio Costa, de 88 anos, tinha acabado de sair do lar de idosos onde residia, o Lar do Gualdim, quando embateu com grande violência num carro de alta cilindrada, conduzido por uma mulher que também sofreu ferimentos e teve que ser assistida e transportada para o Hospital de Santarém.



As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR de Santarém, mas tudo indica que o choque ocorreu quando o idoso tentava voltar à direita, para uma via secundária paralela à estrada.



"Nós não sabemos para onde ia, mas pensamos que ele ia um bocado a casa, nos Casais da Aroeira, como era habitual", explicou ao CM um familiar da vítima, que estava no local do acidente. Viúvo e sem filhos, o idoso estava a residir no Lar do Gualdim há cinco anos, segundo o mesmo familiar.



Além de autarca nos anos 80, Dulcídio Vargas da Costa foi carteiro durante a sua vida profissional e era bastante conhecido nesta zona do concelho de Santarém.



As operações de socorro envolveram a VMER de Santarém, 15 elementos das duas corporações de bombeiros de Santarém, apoiados por sete viaturas, a GNR e a PSP.



A EN362 esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos até à limpeza da via.