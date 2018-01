Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falhas de segurança na origem da tragédia em Tondela

Especialista diz que equipamento precisa de cuidados na instalação e manutenção.

01:30

As salamandras de aquecimento a lenha são muito usadas em todo o País, por serem eficazes e de instalação mais barata do que lareiras ou aparelhos a gás ou eletricidade. Mas são perigosas quando mal instaladas e sem manutenção. Na origem da tragédia de sábado à noite esteve precisamente uma salamandra.



O tubo que leva o fumo da salamandra para o exterior aqueceu em demasia e incendiou o tecto falso do primeiro piso da associação, que era composto de esferovite. "Um tubo está a uma temperatura normal de 200 graus. Se estiver sujo e começar a arder, pode atingir os 800. É natural que provoque ignições e ainda mais provável quando está junto a materiais inflamáveis", explica ao CM Ricardo Rodrigues, que trabalha em Braga e tem dez anos de experiência na instalação e manutenção de salamandras. "Desleixam-se com a manutenção, esse é o grande problema. E na instalação, temos cuidado com os materiais em torno do tubo".



"O local não tinha condições de segurança", alertou ao CM Jorge Mendes, da Associação de Comandos dos Bombeiros. As portas a abrir para dentro, a falta de sistema de desenfumagem, de iluminação de emergência e as bilhas de gás no interior "são a prova". "Não há quem faça a fiscalização destes espaços. Esteve prevista uma equipa de inspetores que nunca avançou", afirmou.



Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem que a autarquia de Tondela lhe garantiu que a coletividade em causa "tinha os licenciamentos e o que era preciso para este tipo de atividade".



"Deveria haver um extintor"

CM – Que reflexão faz sobre estas mortes?

Rui Pereira – O direito à segurança tem de ser levado a sério. Portugal precisa de reforçar a Proteção Civil.

– As regras terão sido cumpridas nesta associação?

– Apesar de estar em causa um bar e sala da comunidade, há necessidade de licenciamento da autarquia. Havendo salamandra deveria haver extintor, e portas cortafogo, portas e luzes de emergência. Por serem coletividades pode haver tendência para facilitar, o que é perigosíssimo.

– Há matéria penal?

– Pode haver. A base do crime de homicídio negligente é a violação dos deveres de cuidado e da qual resulte a morte de pessoas.



Vítimas com pouca mobilidade

Entre as vítimas mortais e as internadas nos hospitais há pessoas com "mobilidade reduzida" por situações de "membros amputados, obesidade mórbida e patologias que foram agravadas pela situação", explica Cílio Correia, do Centro Hospitalar Tondela-Viseu. Têm queimaduras nos braços, face e tronco, porque o fogo se propagou do tecto para baixo "e as pessoas puseram os braços a proteger cabeça". Há ainda traumatismos por causa do espezinhamento nas escadas.



"Se não partisse os vidros estávamos a chorar 20 mortos"

A tragédia desenrolou-se em minutos. Carlos Ferreira apercebeu-se do início: o "tecto falso ao pé do tubo da salamandra começou a arder e num minuto pegou ao tecto todo, era só chamas por todo o lado", contou ao CM, adiantando que se não partissem os vidros das janelas "estávamos a chorar mais de 20 mortos".