Familiares acusados de maltratar idoso

CM, ambos os arguidos negaram os maus-tratos ao familiar: "Ele é que é porco e não se queria lavar", afirmaram ao CM Lídia e José Ramos Guerreiro.



O casal vive no primeiro piso e José Santos Silva no rés do chão da casa, em condições "absolutamente degradantes", confirmaram ao CM alguns vizinhos, que solicitaram o anonimato. O idoso, sem autonomia desde há alguns anos, estava aos cuidados da irmã e do cunhado.



O processo foi desencadeado em janeiro passado, em resultado de uma denúncia ao Gabinete de Inserção Social de Silves. A GNR foi alertada e confirmou a situação, tendo o Tribunal ordenado a retirada da vítima.



Contactados no sábado pelo, ambos os arguidos negaram os maus-tratos ao familiar: "Ele é que é porco e não se queria lavar", afirmaram aoLídia e José Ramos Guerreiro.O casal vive no primeiro piso e José Santos Silva no rés do chão da casa, em condições "absolutamente degradantes", confirmaram aoalguns vizinhos, que solicitaram o anonimato. O idoso, sem autonomia desde há alguns anos, estava aos cuidados da irmã e do cunhado.O processo foi desencadeado em janeiro passado, em resultado de uma denúncia ao Gabinete de Inserção Social de Silves. A GNR foi alertada e confirmou a situação, tendo o Tribunal ordenado a retirada da vítima.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Deitado na cama, sujo e com os pés em ferida. Uma bacia continha o arroz que iria comer e um balde servia para fazer as necessidades.Foi assim que os militares da GNR de Silves e os Bombeiros de São Bartolomeu de Messines encontraram José Santos Silva, de 71 anos, quando foram dar cumprimento, na sexta-feira à tarde, à ordem do Tribunal de Silves para o retirar da habitação onde vivia, em Messines de Cima.A irmã, de 79 anos, e o cunhado, de 80, foram constituídos arguidos por maus-tratos e violência doméstica.