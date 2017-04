Fiscais condenadas por corrupção e peculato

Apenas Fernando Cabrita, advogado de Helena Gaspar, prestou declarações para considerar a "pena justa" e vai avaliar agora se interpõe recurso.

Duas funcionárias da Câmara Municipal de Olhão foram condenadas a penas de prisão pelos crimes de corrupção e peculato. Foi dado como provado, ontem, no Tribunal de Faro, que aceitaram dinheiro para não multarem o proprietário de uma construção sem licença.Ontem, o coletivo de juízes do Tribunal de Faro condenou Ana Oliveira a uma pena de 3 anos e um mês de prisão por corrupção e peculato - este crime por ter usado o carro da autarquia para ir buscar o dinheiro - e Helena Gaspar a 3 anos por corrupção. As penas ficaram suspensas.O caso remonta a março de 2016. As funcionárias do serviço de fiscalização da Câmara de Olhão aceitaram quatro mil euros, para dividir entre elas, de um homem de nacionalidade belga. O dinheiro serviria para não ser passada uma contraordenação pela construção de um armazém, na zona de Moncarapacho, sem licença camarária. As arguidas foram detidas pela Polícia Judiciária um mês depois.