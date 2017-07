Fisco exige 8,85 milhões a grupo Jorge Mendes

Duas empresas foram alvo de liquidações adicionais de IRC, que pagaram, mas processaram o Estado.

Por António Sérgio Azenha | 01:30

PORMENORES

Representação mundial

O grupo de Jorge Mendes é responsável pela gestão da carreira profissional de algumas das maiores estrelas do futebol mundial. Ronaldo, José Mourinho, Falcão, Di Maria e Ederson são alguns exemplos.



Constituição da START

A START, SGPS foi constituída a 17 de abril de 2008, com um capital social de 50 mil euros. Jorge Mendes foi o presidente do conselho de administração. A 31 de dezembro de 2009 renunciou ao cargo.



Administração da START

O atual presidente da START, SGPS é Carlos Manuel Teixeira Osório de Castro. Luís Correia, familiar de Jorge Mendes, é administrador dessa sociedade.



Polaris Sports

A Polaris Sports, Ltd, com sede na Irlanda, tem uma representação em Portugal desde maio de 2006. Desde então, o seu representante é Luís Correia.



Saldos a receber

No final de 2015 a START, SGPS tinha saldos a receber de clientes no montante total de 35,8 milhões de euros.

O Fisco português exigiu ao grupo económico de Jorge Mendes, considerado um dos maiores agentes de futebol do Mundo, um pagamento adicional de IRC de 8,85 milhões de euros. O grupo de Jorge Mendes garante que já pagou esse imposto extra, que diz respeito às contas de 2015, 2004 e 2002, e que processou o Fisco, aguardando a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. Neste momento, a Autoridade Tributária (AT) tem em curso uma nova inspeção fiscal às contas desde o ano de 2013 do grupo do superagente.O imposto extra diz respeito às contas de 2015 da START, SGPS, holding que concentra as participações sociais de várias empresas de Jorge Mendes, e de 2004 e 2002 da Gestifute. A análise das contas de 2015 da START, SGPS revela que esta sociedade concentra as participações sociais de três sociedades: Gestifute, com sede no Porto, Gestifute International e Polaris Sports, ambas sedeadas na Irlanda.É esse documento que revela que o Fisco aplicou à START, SGPS, em 2015, uma liquidação adicional de IRC de 5,38 milhões de euros. À Gestifute foi aplicada a cobrança extra de IRC de 3,47 milhões de euros: 2,74 milhões de euros, em 2004, e 735 mil euros, em 2002.Questionada pelo CM, a Gestifute afirmou: "Quer relativamente à Gestifute quer à START, SGPS, ao longo dos já muitos anos de atividade, a AT conduziu procedimentos de inspeção tributária regulares e promoveu liquidações oficiosas de imposto, num quadro de atuação de absoluta normalidade." E adiantou: "Ambas as sociedades optaram sempre por pagar voluntária e integralmente todas as liquidações oficiosas que lhes foram notificadas pela AT não obstante, nos termos legais, poderem não fazê-lo."Ao envolver negócios de valor elevado, o grupo de Jorge Mendes está a ser alvo de uma nova inspeção fiscal. A AT tem agora a colaboração do Fisco espanhol, onde o superagente é arguido no processo fiscal de Falcão, ex-jogador do Porto.O Fisco espanhol reclama a Cristiano Ronaldo o pagamento de 14,7 milhões de euros em impostos em falta, relativos ao período entre 2011 e 2014, relacionados com rendimentos de direitos de imagem. O jogador do Real Madrid vai ser ouvido pelo juiz do processo no próximo dia 31 de julho, mas, segundo fonte conhecedora da situação, Ronaldo está disponível para pagar a verba reclamada se essa for a determinação do tribunal.O Fisco de Espanha reclama ao atleta o pagamento de impostos de quatro anos: 8,5 milhões de euros, em 2014; 3,2 milhões de euros, em 2013; 1,66 milhões de euros, em 2012 e 1,39 milhões de euros, em 2011.O caso está relacionado com a utilização de sociedades offshore para o recebimento dos rendimentos de direitos de imagem, de forma a não pagar impostos. Quando o caso foi revelado, a Gestifute, responsável pela gestão da carreira profissional do jogador, garantiu que Ronaldo cumpriu as suas obrigações fiscais em Espanha.O grupo de Jorge Mendes mais do que duplicou a faturação em apenas um ano: de 2014 para 2015, segundo as contas da START, SGPS, a faturação disparou de 40,6 milhões de euros para 82,45 milhões de euros. As últimas contas disponíveis da casa-mãe do grupo do superagente revelam que o ativo registou também um crescimento apreciável: entre 2014 e 2015, o ativo cresceu de 65,21 milhões de euros para mais de 111 milhões de euros, um aumento de 70%.O próprio relatório de gestão consolidado da START, SGPS, que integra a Gestifute portuguesa, a Gestifute International e a Polaris Sports, realça o êxito das empresas: "O volume de negócios do grupo cresceu 41,8 milhões de euros face ao ano anterior, a que corresponde um crescimento de 103% após um acréscimo de 38%, em 2014, e 43%, em 2013."A Polaris Sports, cuja atividade consiste na gestão de direitos de imagem dos atletas cujas carreiras são geridas pelo grupo de Jorge Mendes, foi a principal fonte de receitas do grupo em 2015: concentrou 59% da faturação total (ver infografia). Do volume de negócios total em 2015, a maior parcela foi obtida fora de Portugal: Polaris Sports e Gestifute International faturaram 70,6 milhões de euros, o que representa 86% do total.A Champion Start UK, Limited, sociedade com sede no Reino Unido, controla uma participação de 14,17% da START, SGPS. A empresa é detida por Liang Xinjun, ex-presidente executivo do grupo chinês Fosun, e, segundo apurou o CM, estará ligada a interesses da Fosun.A entrada dos chineses no capital do grupo económico de Jorge Mendes terá ocorrido em 2015. Em novembro desse ano, a Gestifute anunciou a celebração de uma parceria com Guo Guangchang, fundador e maior acionista da Fosun, para expandir o futebol na China. Questionada sobre a ligação da Champion Start UK à Fosun, a Gestifute não respondeu.Em Portugal, a Fosun é um dos acionistas de referência do BCP, e detém a seguradora Fidelidade e o Grupo Luz Saúde, que pertenceu ao Grupo Espírito Santo.