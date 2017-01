Mulher salta de janela para fugir a incêndio

Uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa tinha inicialmente registo de quatro feridos ligeiros, que ainda estavam a ser assistidos no local por equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).O incêndio ocorreu pelas 17:00, no primeiro piso de um prédio de três andares, mas cerca de uma hora depois encontrava-se dominado, explicou a fonte do CDOS.As chamas foram combatidas por 10 viaturas e 25 bombeiros, das corporações de Queluz, Belas, Cacém e Barcarena, com o apoio de elementos da PSP.O comandante dos voluntários de Queluz admitiu que, em consequência do fogo, exista a necessidade de assegurar o realojamento de alguns moradores, mas ainda não dispunha do número exato de residentes afetados.