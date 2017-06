Foto de satélite da NASA mostra fogos em Portugal

O fogo começou em Escalos Fundeiros, e alastrou depois a Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria.



Desde então, as chamas chegaram aos distritos de Castelo Branco, através do concelho da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra.



Este incêndio já consumiu cerca de 26.000 hectares de floresta, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.



A NASA, agência espacial norte-americana, publicou uma fotografia de satélite dos fogos que atingiram a zona centro do país, a exemplo dos outros grandes incêndios de 2003 e 2005.Na imagem, vê-se a região centro do país, os distritos de Coimbra, Leiria, Castelo Branco, assinalando-se a vermelho as áreas em chamas, e mostram-se também algumas partes de Espanha, onde é visível o fumo dos incêndios que já fizeram 64 mortos desde sábado.A fotografia está no "site" da NASA com o título "Incêndios de grandes proporções fazem mortos em Portugal". Ainda no site, é possível explorar o território português através de imagens aéreas e perceber a dimensão do fogo.