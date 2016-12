Gang ataca residencial

O homem foi de imediato trancado num quarto, enquanto o gang ameaçava a tia na cozinha. Os ladrões acabaram por encontrar o dinheiro e, antes de fugirem, trancaram a mulher no mesmo quarto. Os familiares conseguiram fugir por uma janela cinco minutos depois e alertaram a PSP.



A Judiciária investiga.



Os dois homens subiram os cerca de 20 degraus até à receção da residencial Casa Prata, no Estoril, apesar de um sinal sonoro ter anunciado a entrada. Uma funcionária, de 57 anos, deslocou-se até ao local para receber os potenciais hóspedes, mas deparou-se com dois encapuzados munidos com uma arma.A mulher e um sobrinho, de 38 anos, acabaram sequestrados. Os ladrões fugiram com cerca de 200 euros."Diz-nos onde está o cofre com o dinheiro", exigiu um dos ladrões, ao mesmo tempo que encostava uma pistola à cabeça da vítima, na tarde de quinta–feira. Minutos mais tarde, o sobrinho chegou à residencial e estranhou o facto de a porta estar fechada.