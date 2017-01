Gang envia por correio ouro e joias roubados

Suspeita-se de que este gang esteja ligado à onda de furtos a casas de milionários que incluem o comendador António Rodrigues e o médico nutricionista Fernando Póvoas. No entanto, o material agora recuperado não terá qualquer das peças furtadas dessas duas figuras públicas. Da casa de Fernando Rodrigues em Ul, Oliveira de Azeméis, recorde-se, roubaram 10 milhões de euros em joias e relógios de coleção.

Duas das três encomendas do grupo sul-americano que assalta residências de luxo em Portugal e que estavam retidas no Aeroporto de Lisboa já foram abertas.Continham milhares de euros em peças de ouro, prata, relógios e outros bens furtado pelo gang em várias casas de Norte a Sul do País. As encomendas tinham como destino a Itália e o Chile e só foram abertas depois de emitidos mandados judiciais, na sequência da detenção de cinco operacionais do grupo – quatro argentinos e um chileno – pela GNR no Algarve.Mais de 190 peças de metais preciosos, 50 relógios, perfumes, material eletrónico, vestuário e muitos outros produtos estavam dentro das encomendas. "Temos elementos que nos levam a crer que estão vários milhares de euros em causa, mas só quando for feita uma avaliação com recurso a peritos é que poderemos ter uma noção mais exata do valor", disse ao CM o major Paulo Santos, comandante do destacamento da GNR de Loulé, apelando aos proprietários das peças apreendidas para que se desloquem ao posto de forma a identificarem os artigos recuperados e ajudarem à investigação.