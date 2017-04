Gang seguia vítimas após saírem do banco

O grupo atuava ainda noutros locais do País, nomeadamente Lisboa, Porto, Aveiro e Leiria. Os três arguidos pertencem à mesma rede que em 2014 levou à detenção de cinco homens, entre os 60 e os 70 anos, apurou o Correio da Manhã. Nessa altura foram também apreendidas elevadas quantias em dinheiro.



Os três homens, com idades entre os 29 e os 65 anos, vigiavam bancos no Algarve, sobretudo em Almancil e Loulé, para encontrarem potenciais vítimas. Quando detetavam clientes que levantavam montantes significativos, seguiam-nos discretamente até aos carros, que depois arrombavam para retirarem o dinheiro e outros valores.Os três ladrões foram agora acusados pelo Ministério Público de Faro pela prática de 14 crimes de furto qualificado. Foram-lhes também imputados crimes de falsificação de documento e de detenção de arma proibida.De acordo com a acusação, os factos ocorreram entre março de 2015 e novembro de 2016. O grupo foi desmantelado no final do ano passado pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Faro, após buscas em Setúbal e no Seixal, onde os arguidos residiam. As buscas incidiram sobre seis casas, seis estabelecimentos e 12 viaturas. Na operação, tal como onoticiou, foram apreendidos nove mil euros em dinheiro.