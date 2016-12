Gang ataca casal a dormir em casa

O grupo acabou por abandonar a habitação – existe a hipótese de haver um quinto ladrão à espera numa viatura – e o casal conseguiu libertar-se das amarras, para depois pedir ajuda à PSP do Cacém, que enviou para o local várias viaturas. A investigação deste caso está agora entregue à Polícia Judiciária de Lisboa.

Um casal – ele de 55 anos e ela de 48 – dormia em casa, em Agualva-Cacém, Sintra, na madrugada de quarta-feira. Pelas 03h00, acordou para um pesadelo. Dentro da habitação encontravam-se quatro homens encapuzados, munidos de pistolas. As vítimas acabaram por ser sequestradas e roubadas. Viveram 30 minutos de terror, amarradas e também amordaçadas.O casal acordou já com os quatro ladrões dentro da habitação. De imediato foi ameaçado de morte. De modo a impedir qualquer reação dos donos da casa, estes foram amarrados – com recurso a atacadores – e também amordaçados – com fita-cola – para que não pudessem gritar e assim chamar a atenção dos vizinhos.As autoridades tentam agora encontrar este gang violento, que teve tempo para tudo, até para ir à rua – primeiro com a caderneta do banco das vítimas e depois com um cartão bancário – levantar dinheiro do casal.Com as vítimas imóveis, os ladrões vasculharam a casa – situada bem perto do IC19 – e apoderaram-se ainda dos dois telemóveis do casal, de um computador portátil e também de uma televisão, além dos documentos bancários.