GNR apanha condutor que atropelou ciclista

CM apurou, o automóvel já tinha sido reparado, numa tentativa de ocultar os vestígios da colisão. O homem de 31 anos, residente na zona de S. Bartolomeu de Messines, foi ouvido e constituído arguido. Vai aguardar julgamento com Termo de Identidade e Residência.



Militares do Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Faro intercetaram, esta terça-feira, o condutor do automóvel que, na passada quarta-feira, colidiu violentamente com um homem, de 46 anos, que seguia de bicicleta na Portela de Messines, Silves, fugindo de seguida. O homem, de 31 anos, foi constituído arguido. A vítima continua internada num estado considerado muito sensível.Tal como onoticiou ontem, o homem tinha fugido do local depois do embate com o ciclista, na EN124, em Portela de Messines, cerca das 20h30 do dia 11 de janeiro.Após várias diligências para tentar encontrar um Renault Clio (modelo 2, de 1998 a 2004) de cor azul - nomeadamente através das redes sociais e de imagens de câmaras de videovigilância de bombas de gasolina - os militares do NICAV acabaram por intercetar ontem de manhã a viatura e o respetivo condutor.