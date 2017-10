Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém em flagrante delito suspeito de fogo posto em Porto de Mós

Jovem de 19 anos estava a provocar uma ignição.

Por Lusa | 19:22

A GNR anunciou hoje a detenção de um jovem em flagrante delito por suspeita de fogo posto no Juncal, concelho de Porto de Mós, no distrito de Leiria.



Segundo o Comandante do Destacamento Territorial de Leiria, capitão André Gonçalves, a GNR deteve um jovem de 19 anos, na terça-feira, "em flagrante delito", quando estava a provocar uma ignição.



"O suspeito foi detetado pela população, que avisou a GNR. A patrulha estava próxima e identificou e deteve o jovem, explicou à Lusa, acrescentando que o incêndio deflagrou numa "zona de mato, dentro da localidade".



O capitão André Gonçalves acrescentou que o suspeito é estudante, residente em Porto de Mós e não tem antecedentes criminais.



O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Porto de Mós, não sendo ainda conhecidas as medidas de coação.