GNR detém homem por posse de armas

Ao todo, foram apreendidas pelos militares uma pistola 6,35 milímetros, uma arma transformada (caneta-pistola), uma soqueira, 18 armas brancas de vários tamanhos e formatos, 82 munições de vários calibres e umas matracas.O homem acabou detido pela GNR pelo crime de posse ilegal de arma e foi ontem presente a um juiz de instrução criminal no Tribunal de Silves, mas à hora de fecho desta edição, as medidas de coação ainda não eram conhecidas.

Um homem de 35 anos foi detido na quarta-feira, na zona de São Bartolomeu de Messines, Silves, por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Silves por posse ilegal de armas. Tinha na sua posse, em casa e em dois automóveis, uma pistola, uma arma transformada, 18 armas brancas e várias dezenas de munições.Ao que oapurou, o homem, conhecido por ter um perfil conflituoso e uma relação difícil com vizinhos, numa zona rural de São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, terá ameaçado um deles com recurso a uma das várias armas de que dispunha.A situação desencadeou a abertura de um inquérito por parte do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Silves, tendo os militares do NIC da GNR de Silves lançado, na quarta-feira à tarde, duas buscas domiciliárias a habitações e duas buscas não domiciliárias a viaturas do homem, na zona de São Bartolomeu de Messines.