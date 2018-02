GNR deteve camionistas suspeitos de roubo ao Continente

Foram apreendidos mais de 8.900 euros em produtos em Rio Maior.

A GNR de Rio Maior deteve um camionista e o ajudante, que são pai e filho, por suspeitas de roubo continuado de produtos que deviam ser descarregados e entregues no hipermercado Continente de Rio Maior. Na madrugada desta terça-feira, 27 de fevereiro, os militares montaram uma operação de vigilância e seguiram a dupla desde Rio Maior até perto da Azambuja, onde mandaram parar o pesado.

Após uma revista ao camião, a GNR encontrou cerca de 500 euros em produtos escondidos em sacos de plástico e caixas de papelão na cabine, que os suspeitos tinham retirado das paletes, presumivelmente antes de efetuar a sua descarga no Continente de Rio Maior.

Na sequência de uma busca domiciliária à casa dos camionistas, que residem em Azambuja, os militares apreenderam cerca de 8.900 euros em produtos roubados, entre os quais mais de 400 garrafas de vinho e bebidas espirituosas de elevado valor, mais de 100 embalagens de detergentes e uma enorme quantidade de produtos alimentares de marca.

Segundo o CM conseguiu apurar, o Continente de Rio Maior, que já tinha denunciado a situação às autoridades, estima que este tipo de roubos tenha provocado um prejuízo que ascende aos 16 mil euros, e só desde janeiro de 2018.

Os detidos, de 49 e 26 anos, vão ser presentes ao Ministério Público de Rio Maior na quarta-feira, para fixação das medidas de coação.

Nesta operação, a GNR do posto de Rio Maior contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Santarém.