GNR deteve homem por venda ilegal de aves em Santa Maria da Feira

A GNR de Santa Maria da Feira deteve em flagrante delito um homem de 47 anos por venda ilegal de aves e apreendeu 86 espécimes, informou esta segunda-feira aquela força de segurança.



Segundo um comunicado da GNR, a detenção ocorreu no domingo, no decorrer de uma ação de fiscalização a vendedores ambulantes, que se encontravam numa rua de São João de Ver, onde decorria uma feira ocasional.



"Os militares surpreenderam o suspeito na posse de 86 aves protegidas (33 pintassilgos, 22 serezinos, 30 lugres e um verdilhão), dentro de três caixas de madeira e uma gaiola, as quais estavam expostas para venda", refere a mesma nota.



De acordo com a GNR, as referidas aves são espécies autóctones do território nacional e encontram-se protegidas com vista à sua preservação, motivo pelo qual é interdita a sua venda.



O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.



As aves foram apreendidas e foram entregues no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia.