Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR ficava com dinheiro das multas

Militar terá praticado os crimes entre 2013 e 2014.

10:05

Um militar da GNR do Destacamento de Trânsito de Faro foi acusado de quatro crimes de peculato pelo Ministério Público por se apoderar do dinheiro das multas que passava aos automobilistas.



O militar, entretanto já afastado da Guarda, na sequência de um processo interno, terá praticado os crimes entre 2013 e 2014.



Foi o próprio comando da GNR que denunciou as suspeitas que levaram à investigação do caso pela Polícia Judiciária.