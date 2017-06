GNR multa 40 condutores nas praias da Arrábida

O feriado de 15 de junho levou milhares de pessoas às praias da Arrábida e os acessos rodoviários depressa ficaram entupidos. Com filas gigantes e poucos lugares para estacionar, a situação tornou-se caótica rapidamente. Um vídeo colocado nas redes sociais mostra populares a remover um carro que ficou estacionado em plena faixa de rodagem, impedindo o autocarro de passar.



A GNR esteve no local e não teve mãos a medir para tanta infração presenciada. Cerca de 20 militares passaram esta quinta-feira a pente fino os estacionamentos indevidos nas zonas junto às praias da Serra da Arrábida.



Desde a praia da Albarquel até ao Portinho da Arrábida, a GNR bloqueou 12 veículos e ordenou o reboque de 5 outros.





Na mesma tarde, naquela zona balnear de Setúbal e no âmbito da mesma ação, a GNR efetuou ainda 40 autos na sequência da violação do código da estrada.Ao, a GNR fez saber que vai continuar a atuar naquela zona, com o objetivo de salvaguardar o livre trânsito de pessoas e bens, bem como de garantir a segurança de quem se desloca até às praias.As praias inseridas no Parque Natural da Arrábida atraem todos os anos milhares de pessoas e a falta de estacionamento gera quilómetros de filas de carros que ficam estacionados na berma das estradas de acesso às praias.Desde o dia 10 de junho, a Câmara Municipal de Setúbal tem em funcionamento a parceria com a TST - Transportes Sul do Tejo - que assegura a ligação direta através de autocarros desde a cidade de Setúbal até à praia da Figueirinha, plano que visa o descongestionamento automóvel nas zonas de praia.«

Sofia Cabrita Garcia