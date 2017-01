GNR segue traficantes da A22 até Grândola

CM o tenente-coronel Luís Sequeira, do Comando da GNR de Faro.



Nas duas viaturas, os homens tinham 8,6 quilos de bolotas de haxixe (o equivalente a 17 200 doses), 1,4 quilos de liamba (560 doses), cinco telemóveis e 2100 euros em dinheiro. Ao que o Correio da Manhã apurou, os dois magrebinos estariam a transportar a droga a partir do Sul de Espanha para escoar o produto na zona de Lisboa.



Os dois detidos - um dos quais, de 39 anos, já cumpriu pena de prisão por tráfico de droga em Portugal - foram ontem presentes a um juiz de instrução criminal no Tribunal de Setúbal. Vão aguardar julgamento em prisão preventiva.



Dois homens de origem magrebina, de 25 e 39 anos, foram detidos pela GNR por tráfico de droga. Depois de terem sido detetados na A22, foram intercetados pelos militares na A2, já em Grândola, quando se deslocavam no sentido Sul-Norte. Tinham na sua posse mais de dez quilos de haxixe e canábis.Os dois homens foram detetados na segunda-feira à noite por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Faro quando circulavam em duas viaturas - com matrículas italiana e espanhola - na A22, sentido Faro-Portimão.Foram seguidos pelos elementos do NIC, em viaturas descaracterizadas, até à estação de serviço de Grândola, onde, com o apoio de militares do Destacamento de Trânsito de Beja e do NIC de Grândola, foram intercetados.