Golfinho bebé é a nova estrela do Zoomarine

Nascimento ocorreu na piscina maternidade do parque.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

É filho da Lua e do Lótus e nasceu na piscina maternidade do Zoomarine.



A mais recente estrela do parque temático ainda não tem nome mas vai começar a ser apresentado esta quarta-feira ao público.



O nascimento aconteceu no passado dia 13 de junho mas só agora a novidade foi revelada. "Foi um parto tranquilo e semelhante ao de um ser humano só que dentro de água. A mãe teve o rebentamento das águas e o bebé nasceu sem problemas", explicou ao CM a veterinária Carla Flanagan.



A treinadora Márcia Neto admite que "antes do parto, a ansiedade foi muita" e depois "veio a alegria".



O pequeno golfinho, que já pesa agora cerca de 50 quilos, continua a ser amamentado pela mãe Lua e já come alguns pedaços de peixe.



A cria é "monitorizada 24 horas por dia".



A mãe Lua, segundo a treinadora Márcia Neto, é "muito protetora" e não larga o filho em nenhuma altura.