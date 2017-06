Queda de grua em Lisboa faz um ferido

A queda de uma grua esta quinta-feira à tarde na Avenida António Augusto de Aguiar, em Lisboa, provocou ferimentos ligeiros num homem de 49 anos, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com a mesma fonte, a grua terá caído sobre um hotel perto do El Corte Inglés ferindo um homem de 49 anos que estava no telhado do edifício. A vítima foi transportada para o Hospital de São José com ferimentos ligeiros.

A circulação naquela avenida está cortada nos dois sentidos desde cerca das 18h00, disse à Lusa fonte da PSP.

Em atualização