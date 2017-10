Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grupo de adeptos do Sporting filma vandalismo contra cartaz de André Ventura

Comentador da CMTV diz que "é tempo de agir" para "defender a democracia".

12:42

O grupo de adeptos leonionos que se identifica como "Rapaziada 1906" publicou no seu canal de Youtube um vídeo que mostra um grupo a vandalizar um cartaz da campanha do candidato André Ventura à Câmara de Loures.







Em declarações à SÁBADO, Ventura, comentador da CMTV e conhecido adepto do Benfica considera lamentável que "este determinado grupo não tenha qualquer pudor em filmar e divulgar ostensivamente os ataques".



O social-democrata diz que "é tempo de agir": "Não se trata de me defender a mim, mas sim à nossa democracia. Não é a primeira vez que um cartaz é vandalizado em campanha. Para este tipo de vandalismo acontecer em plena democracia, é porque os responsáveis sentem uma enorme impunidade. Nem vergonha têm em filmar e publicar".



O grupo "Rapaziada 1906" foi criado por Miguel d' Almada, um conhecido adepto do Sporting que protagonizou uma cisão no interior da claque Juve Leo.