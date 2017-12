Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda-redes atacado à facada em Sintra

João Silva, atleta do Sintrense, esfaqueado por assaltantes.

Por João Tavares | 01:30

João Silva, de 22 anos, tinha passado a manhã de quarta-feira a treinar no clube de futebol União Sintrense, onde joga como guarda-redes desde os oito anos. Ao chegar a casa para almoçar, em Algueirão, foi surpreendido por dois assaltantes. Acabou esfaqueado com uma faca da própria cozinha, tendo ficado sem socorro quase quatro horas. Já está livre de perigo e os ladrões à solta.



"Ele ligou para a mãe pelas 13h00 e conseguiu dizer-lhe que estava mal, mas depois a chamada caiu pois ficou sem bateria", contou ao CM Jaime Silva, pai do jovem atleta e tesoureiro do Sintrense.



Os familiares dirigiram-se para a casa mas encontraram silêncio e a porta fechada. Os bombeiros e a PSP abriram a porta às 16h45 e encontraram João Silva ensanguentado, caído na cozinha. "Já não conseguiu chegar ao telefone fixo. Estava em choque".



João foi levado ao hospital com um corte de seis centímetros de profundidade na barriga. "Já está fora de perigo e a recuperar". Os ladrões remexeram a casa e levaram dinheiro e um computador. A PJ investiga.