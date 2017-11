Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guerra de ciúmes acaba à facada

Dois jovens, de 17 e 20 anos, ficam feridos em estado grave. Rixa ocorreu em Sintra.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:30

Um jovem ‘arrastou a asa’ à namorada de outro, na zona de Mem Martins, Sintra, e a ousadia resultou numa rixa em que dois rapazes, de 17 e 20 anos, acabaram esfaqueados pelas costas quando tentavam fugir para a estação de comboios da Portela de Sintra.



Três supostos agressores foram apanhados pela GNR e entregues à PJ, que investiga.



Segundo explicou ao CM fonte policial, tudo se passou pelas 16h50 de quarta-feira. O alerta para a GNR dava conta de uma luta entre grupos rivais. Os motivos eram passionais. As vítimas ficaram no local e foram assistidas pelo INEM e bombeiros.



Apresentavam "ferimentos graves", afirma a GNR, e foram transportadas ao Hospital de Santa Maria, onde ontem estavam internadas com "quadro clínico estável".



No local ficaram também as duas facas usadas. Os três agressores fugiram de carro e "de imediato", explica a GNR, foi montada uma operação que veio a encontrar os suspeitos na viatura descrita por testemunhas.



Têm entre os 19 e os 20 anos, estavam em Mem Martins e foram entregues à PJ.