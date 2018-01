Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Homem-aranha’ entra em casa pelo telhado

Ladrão escalou um telhado de uma casa vizinha para conseguir entrar por uma claraboia.

Por Tiago Griff | 10:25

Um homem de 39 anos foi detido, em flagrante, pela PSP, no interior de uma habitação, em Tavira, a tentar furtar vários objetos.



O suspeito escalou paredes para conseguir entrar na casa através de uma claraboia no telhado. Quando se apercebeu de que os agentes estavam no local escondeu-se na varanda.



O caso aconteceu ao final da madrugada desta sexta-feira, numa moradia na travessa do Trem, a poucos metros da ponte militar do rio Gilão. Para aceder à claraboia da habitação de dois andares - pertencente a um estrangeiro e que só é usada para férias -, o homem teve de subir primeiro a um telhado da casa térrea vizinha. Não se apercebeu é que quando abriu a janela disparou um alarme de intrusão que alertou uma empresa de segurança privada e que, por sua vez, comunicou à PSP, que deslocou de imediato uma patrulha para o local.



O suspeito começou a recolher todos os objetos e equipamentos valiosos que conseguia transportar (ver pormenores) mas, quando notou que estavam agentes da PSP à porta da moradia, tentou esconder-se na varanda do primeiro andar, na esperança de conseguir passar despercebido. No entanto, foi descoberto pelos polícias e acabou detido.



PORMENORES

Material eletrónico

Quando foi apanhado pelos agentes, o assaltante tinha na sua posse um saco de viagem com vários objetos no interior, na sua maioria aparelhos eletrónicos. Tinha um computador, colunas, um microfone, binóculos, uma bolsa de computador portátil e ainda alguns colares.



Libertado por juiz

Depois da detenção, o suspeito foi presente a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Tavira. Saiu em liberdade com termo de identidade e residência e obrigação de se apresentar periodicamente às autoridades enquanto aguarda julgamento.