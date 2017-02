Homem condenado a quatro anos e meio de prisão por abuso sexual

O que achou desta notícia?







O Tribunal de Penafiel condenou um homem a quatro anos e seis meses de prisão efetiva pela prática de seis crimes de abuso sexual de crianças, na forma agravada, anunciou hoje o Ministério Público.Segundo a página na Internet da Procuradoria Geral Distrital do Porto, o tribunal considerou provados, "na íntegra", os factos constantes da acusação, segundo a qual, de 6 de novembro de 2006 a 06 de novembro de 2009, o arguido ter-se-á aproveitado do convívio das relações familiares para sujeitar um sobrinho a práticas sexuais.Os crimes terão ocorrido em Marco de Canaveses e Penafiel, nomeadamente na casa dos avós paternos do ofendido.