Acidente aconteceu na Nacional 109, em Quiaios, Figueira da Foz. Vítima foi atropelada três vezes.

21.12.17

Um homem com cerca de 70 anos morreu atropelado, esta quinta-feira, na estrada nacional 109.





Segundo apurou o CM, o acidente aconteceu na zona de Quiaios, na Figueira da Foz, na mesma estrada onde a mulher já tinha perdido a vida.



O homem terá sido projetado de uma faixa para a contrária por um primeiro automóvel, voltando a ser atropelado por outros dois veículos já do outro lado da rua.



O alerta foi dado cerca das 18h00 e obrigou ao corte da via em ambos os sentidos.



O óbito foi declarado no local.

Em atualização