Vítima tinha cerca de 60 anos.

30.09.17

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu carbonizado, esta tarde de sábado, enquanto realizava uma queimada de lixo perto de sua casa, em Meixomil, Paços de Ferreira.





O incidente aconteceu por volta das 14h00. Quando os bombeiros chegaram ao local - após serem alertados para um incêndio - aperceberam-se da vítima mortal entre as chamas, já cadáver.



O corpo da vítima já foi entretanto retirado do local.



O corpo do homem foi encontrado pelos bombeiros de Paços de Ferreira, quando se encontravam a combater um incêndio florestal que deflagrou na localidade de Agra.



O fogo foi dado com extinto.