Homem queimado por telemóvel enquanto dormia

Fogo está a ser investigado pelas autoridades.

Por S.A.V. | 09:34

Um homem de 31 anos sofreu esta sexta-feira queimaduras de segundo grau na face e costas quando o carregador do telemóvel que tinha na mesa de cabeceira provocou um incêndio no quarto, apanhando-o a dormir, em Monte Abraão, Sintra.



O fogo está a ser investigado pelas autoridades.



O alerta foi dado pelas 05h15. Segundo explicaram ao CM fontes policiais, o homem colocou o telemóvel a carregar, à beira da cama, e adormeceu. Acordou já com o incêndio a destruir o quarto e sofreu ferimentos.



As chamas foram combatidas pelos bombeiros de Queluz, que levaram a vítima ao hospital Amadora-Sintra.