Homem recusa cerveja e é morto

Vítima morreu à porta do café Jacob, na Quinta do Anjo, em Palmela.

Por M.P. | 08:45

António Sacoto apenas recusou uma cerveja das mãos de Jorge Piedade, agora com 18 anos. António tinha 48 anos e foi assassinado à pancada. Primeiro foi empurrado, caindo no chão. Depois foi alvo da fúria do jovem homicida que lhe deu vários pontapés na cabeça.



A vítima morreu ali mesmo à porta do café Jacob, na Quinta do Anjo, em Palmela. O crime ocorreu em dezembro do ano passado. E o homicida começa a ser julgado já no próximo dia 21 deste mês, por homicídio qualificado e dois crimes de ofensas à integridade física qualificadas – estes últimos cometidos contra pessoas que tentaram separar a briga.



O Ministério Público não conseguiu apurar os motivos para a agressão mortal. "Por razões não concretamente apuradas, o arguido entrou em conflito com António Sacoto e começaram a gritar um com o outro. No decurso da discussão que se gerou, subitamente, o arguido desferiu uma violenta cabeçada atingindo-o na cara", lê-se na acusação.



O jovem está em prisão preventiva desde a altura do crime.