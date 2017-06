Idosa vive 15 dias com marido morto

Confusa e incapaz de prestar depoimento

Uma mulher de 82 anos esteve fechada em casa com o cadáver do companheiro, de 66, durante cerca de duas semanas, no Carregado, concelho de Alenquer. Só um alerta da senhoria, que chamou a GNR e os bombeiros, permitiu descobrir o corpo.Emília e Custódio, o casal em causa, residiam no 1º andar do nº 22 da rua Luís de Camões há cerca de 25 anos. No entanto, nas últimas duas semanas, Custódio deixou de ser visto na rua. No passado fim de semana, um cheiro intenso começou a sentir-se vindo do interior da casa. Vários vizinhos e conhecidos bateram à porta de Emília e Custódio, sem ninguém abrir.Quinta-feira à tarde, a senhoria tentou falar com Emília e esta recusou sempre aparecer. "Foi a senhoria que decidiu chamar a GNR", disse Sofia Amorim, uma vizinha. Uma patrulha do posto de Alenquer, auxiliada pelos bombeiros, derrubou a porta da casa. O cadáver de Custódio estava na cama do casal, em avançado estado de decomposição.