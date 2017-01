Incêndio destrói habitação e deixa casal desalojado

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós, Elísio Pereira, o incêndio ocorreu quando nenhum dos membros do casal se encontrava dentro da habitação.O homem, de 52 anos, "estaria a trabalhar" e a mulher, de 43 anos de idade, "estava ausente de casa", disse à Lusa.De acordo com o comandante da corporação, a habitação era "uma casa antiga", desconhecendo a origem do incêndio.No local, estiveram seis veículos e 17 operacionais dos bombeiros de Porto de Mós e Juncal e da GNR de Porto de Mós.