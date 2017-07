Incêndio destrói parte de fábrica de rolhas de cortiça na Feira

Fogo começou durante a madrugada. Bombeiros conseguiram impedir propagação a casas vizinhas.

Por Lusa | 12.07.17

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira num armazém de rolhas de cortiça em Paços de Brandão, Santa Maria da Feira, causando apenas danos materiais, disse à Lusa fonte da corporação local de bombeiros.De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros da Feira, Abel Valente, o fogo começou cerca das 01h00, no armazém situado na travessa da Sobreira, no lugar da Póvoa de Baixo. Foi dado como extinto às 03h30, tendo sido combatido por 17 homens apoiados por cinco viaturas.As chamas consumiram as rolhas de cortiça que estavam armazenadas no local e algumas máquinas, tendo os bombeiros evitado que o fogo se propagasse às casas vizinhas."Quando chegámos ao local, aquilo já devia estar a arder há algum tempo, pela temperatura que atingiu dentro do espaço. A nossa prioridade foi proteger as casas que estavam encostadas à zona que estava a arder e depois confinar o incêndio à zona do armazém", disse Abel Valente.O mesmo responsável referiu que "parte do armazém ficou destruída", adiantando que a estrutura metálica da cobertura cedeu, devido à temperatura que o incêndio atingiu.A Polícia Judiciária encontrava-se no local, durante a manhã desta quarta-feira, a investigar as causas do incêndio.