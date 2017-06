Incêndio ameaça habitações em Sintra

O fogo deflagrou às 13h10.

Cerca de 42 homens, apoiados por 11 viaturas, combatem um incêndio que lavra, esta segunda-feira, no Parque Urbano da Rinchoa, em Sintra.Nas redes sociais algums moradores têm mostrado a curta distãncia a que as chamas se encontram de alguns edificíos habitacionais. Não há registo de vítimas, no entanto, osabe que arderam quatro viaturas que se encontravam nas imediações do local e que foram apanhados pelas chamas.No local estiveram as corporações dos Bombeiros de Agualva-Cacém, Algueirão-Mem Martins, Sintra, São Pedro de Sintra, Colares, Alcabideche, Montelavar e Belas.