Veículo de combate a incêndios cai de ravina e fere dois bombeiros

Carro caiu de uma altura de 30 metros, em Arganil.

15:15

Dois bombeiros voluntários de Cantanhede ficaram esta segunda-feira feridos, um deles com gravidade, na sequência de um despiste em Arganil nas operações de combate ao incêndio que começou em Pampilhosa da Serra e que alastrou àquele município.



Fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) disse à agência Lusa que o acidente se verificou cerca das 14h20, junto à localidade de Teixeira, envolvendo um camião tanque dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, que se despistou por uma ribanceira com cerca de 30 metros.



Segundo o comandante Carlos Pereira, da ANPC, os bombeiros, de 41 e 38 anos, sofreram politraumatismos, sendo que um deles se encontra em estado grave e vai ser transferido num helicóptero do INEM para uma unidade hospitalar, que às 15h40 ainda não era conhecida.



O fogo, que teve início pelas 23h20 de sexta-feira, em povoamento florestal próximo de Castanheiro, localidade da freguesia de Fajão e Vidual, no município de Pampilhosa da Serra, alastrou ao concelho de Arganil.



De acordo com Carlos Pereira, o incêndio mantinha, às 15h40, quatro frentes ativas, mas sem ameaçar povoações, e era combatido por 646 operacionais, apoiados por 196 veículos e seis meios aéreos.