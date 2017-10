Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigadores do caso Maddie procuram mulher de Leste

Ingleses recebem 170 mil euros para procurar nova testemunha.

Por Miguel Curado | 08:47

Uma mulher, ao que tudo indica da Europa de Leste, está a ser considerada uma testemunha fulcral pela polícia britânica, no novo impulso a ser dado à investigação ao desaparecimento de Maddie McCann, em maio de 2007, no Algarve.



Segundo a imprensa inglesa, o Governo britânico terá aceitado financiar a investigação com mais 170 mil euros, após ter recebido provas de que esta mulher morava perto do aldeamento na Praia da Luz, de onde a menina inglesa desapareceu. A polícia britânica procura localizá-la para a interrogar.