João Araújo deve 94 mil euros à Caixa de Previdência

Advogado de Sócrates não quis comentar

Contactado, João Araújo disse que não queria comentar o facto de a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores ter intentado uma ação contra si por não ter feito os descontos.



Entretanto, o CM tentou falar também com José Maria Galvão Teles, o solicitador a quem o processo foi distribuído.



Embora tenha sido possível falar com a secretária do escritório, o solicitador mostrou-se indisponível para prestar qualquer esclarecimento.



A Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores reclama 94 126 euros a João Araújo, advogado conhecido por defender José Sócrates no caso Marquês, por mais de duas décadas de descontos que não terão sido regularizados. A ação já entrou nos juízos de execução de Lisboa e foi distribuída a um solicitador.A Caixa de Previdência intentou a ação recentemente. Deu entrada no tribunal no dia 1 de março e foi distribuída logo no dia seguinte. Está agora na fase de contestação, podendo João Araújo opor-se à execução de bens - demonstrando que os pagamentos estão regularizados - ou satisfazer a intenção da Caixa de Previdência e pagar a dívida. Caso não o faça, o advogado de Sócrates, o ex-primeiro-ministro que é o principal arguido no caso, poderá ver os seus bens e as contas bancárias de imediato penhorados.Arrisca-se também a não receber qualquer reforma, já que aquele organismo, a que os advogados inscritos na Ordem estão obrigados a pertencer, é a entidade responsável pelos pagamentos em casos de doença, de reforma ou em qualquer situação em que o advogado se vê impossibilitado de trabalhar.