Jovem de 15 anos morre colhido por comboio em Ovar

Os Bombeiros Voluntários de Esmoriz enviaram meios para o local, onde acorreu também a VMER de Santa Maria da Feira e a GNR de Esmoriz. Segundo a página da Proteção Civil, estão no local 12 operacionais.



A circulação na Linha do Norte está condicionada, registando-se atrasos em vários comboios à passagem pelo local do acidente.



Rúben perto do apeadeiro, que utilizava frequentemente. A mãe e o padastro do jovem estiveram já no local.

Um jovem de 15 anos foi colhido por um comboio no apeadeiro de Carvalheira-Maceda, no concelho de Ovar. Segundo a CP, o acidente aconteceu pelas 8h05.Ao que o CM apurou, Rúben Pinto terá colhido por um comboio Alfa quando atravessava a linha.O rapaz de 15 anos estudava em Espinho e costumava apanhar o comboio para ir para a escola. Estaria prestes a apanhar a composição das 8h05 quando se deu o acidente. Era aluno do 9º ano na Escola EB 2/3 Sá Couto, em Espinho