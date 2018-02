Jovem fica gravemente ferido em rixa em bar de Odivelas

Mais duas pessoas ficaram feridas em desentendimento esta madrugada.

Uma rixa à porta de um estabelecimento de diversão noturna em Odivelas causou três feridos, um deles em estado grave.



Segundo apurou o CM junto de fonte da Polícia de Segurança Pública, a confusão terá começado num grupo e gerado desentendimentos que culminaram com recurso a armas brancas.



O alerta foi dado perto das 05h00 na rua Jorge de Sena, em Odivelas.



Um dos três feridos está em estado grave e estará, neste momento, no bloco operatório do Hospital de Santa Maria. Trata-se de um jovem com 22 anos. Os restantes feridos também foram conduzidos ao mesmo hospital.



Até ao momento ainda não foram efetuadas quaisquer detenções.



Em atualização