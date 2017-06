Jovem portuguesa com 13 anos desaparecida em França

Uma mãe desesperada pediu, esta terça-feira, ajuda para encontrar a filha de 13 anos, desaparecida em França "há mais de 24 horas".



A jovem portuguesa é natural de Tomar, tem cabelo castanho claro e trazia "uma camisola preta e umas calças de ganga" no momento do desaparecimento.



Vivia em Gex, perto da fronteira com a Suíça.









"Fui buscá-la à escola às 16h30, mas ela não apareceu", diz Sabine Uhlmann, que a 'Tomar TV' identifica como mãe da criança. "Disseram-nos para ficarmos em casa à espera para o caso dela aparecer. Já colamos fotografias dela com o número de telefone... Não conseguimos fazer mais. A polícia também já fez o que tinha a fazer, mas pedimos às pessoas para partilharem o mais que possam. Partilhem o mais possível", diz. O apelo feito no Facebook já tem centenas de partilhas mas, até agora, a família diz não ter recebido quaisquer pistas sobre o paradeiro da jovem.















