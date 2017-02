Judiciária na Roménia para trazer homicida de Bruna Nunes

O padrasto já tinha antecedentes de violência e por ameaças a militares da GNR, após o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.



A autópsia revelou que a estudante morreu devido a um golpe profundo provocado por um objeto corto-contundente, que poderá ter sido um machado. O exame médico-legal confirmou também a violação.O padrasto já tinha antecedentes de violência e por ameaças a militares da GNR, após o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

O homem suspeito de violar e matar a enteada, em Aljezur, vai ser extraditado para Portugal ainda esta semana, apurou oMihai Oprea, de nacionalidade romena, foi capturado no país de origem, há duas semanas, depois de ter estado em fuga mais de dois anos. Segundo oapurou, uma equipa da Polícia Judiciária (PJ) viajou para a Roménia para ir buscar o suspeito de homicídio, que será entregue pelas autoridades locais. O homem, de 35 anos, será presente a um juiz nos próximos dias para aplicação das medidas de coação até ao julgamento.Bruna Nunes, de apenas 16 anos, foi dada como desaparecida a 11 de dezembro de 2014. O corpo de Bruna viria a ser encontrado com as mãos atadas e sinais de extrema violência física, tendo o suspeito tentado ocultar o cadáver num descampado.