Juiz Rangel alvo de buscas por suspeitas de corrupção

Ex-mulher de magistrado também é investigada pela PJ.

Por Henrique Machado | 09:25

Rui Rangel e a ex-mulher Fátima Galante, ambos juízes desembargadores, são os principais alvos de uma megaoperação da PJ que está a decorrer esta manhã, por fortes suspeitas de corrupção em decisões que tomaram, ao longo dos anos, em tribunais superiores.



Há indícios de que, em acórdãos que proferiram, venderam decisões judiciais em favor das partes - recebendo subornos milionários. Respondem ainda por branquamento de capitais e fraude fiscal.



Ao que o CM apurou, os magistrados estão a ser alvo de buscas e constituídos arguidos para se apresentarem no Supremo Tribunal de Justiça em primeiro interrogatório judicial.



A operação conta com mais de 100 inspetores no terreno, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, e passa por detenções e buscas em vários locais - como as casas de Rangel e Galante, o Tribunal da Relação de Lisboa, onde o juiz exerce funções e tomou as decisões em causa - e ainda na SAD do Benfica, onde aquele mantém uma relação de proximidade com Luís Filipe Vieira, depois de ter concorrido com ele à presidência do clube.



Há suspeitos de corrupção passiva, branqueamento de capitais e fraude fiscal - os juízes -, de corrupção ativa - empresários que beneficiaram de decisões -, e ainda, sobretudo por branqueamento, aqueles que serviram de 'testas de ferro' no esquema, como o advogado Santos Martins, amigo de Rangel, e que receberia subornos em nome do juiz para depois lhe fazer chegar dinheiro de forma faseada.



Foi, de resto, este esquema que denunciou Rangel, ainda em 2016 - no dia em que a PJ, no âmbito da operação Rota do Atlântico, ao investigar o empresário José Veiga, apanhou centenas de milhares de euros depositados nas contas de um jovem desconhecido. Era o filho do advogado Santos Martins, que usaria as contas do jovem para receber fortunas cujo destinatário seria Rui Rangel - conforme o CM revelou em outubro de 2016.



Depois, numa busca ao advogado, lá estavam talões de depósito em contas do juiz - sempre abaixo dos 10 mil euros, para não cair nos alertas de branqueamento de capitais - e e-mails de Rangel sempre a pedir dinheiro ao amigo advogado, de forma compulsiva, ao estilo de José Sócrates com o amigo Santos Silva.