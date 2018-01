Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça faz buscas no gabinete de Mário Centeno

Ministério das Finanças confirma ação, mas não revela qual a investigação em causa.

Por Miguel Curado | 10:55

Magistrados do Ministério Público fizeram esta quinta-feira buscas no gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno.



Os magistrados da 9ª Secção do DIAP, que lida com o crime económico, entraram no Ministério das Finanças pelas 10h30 e saíram por volta das 12h00.



Ao entrarem nas instalações do ministério, os magistrados pediram para se dirigir ao gabinete de Mário Centeno e foram acompanhados por funcionários, ficando, depois, apenas na companhia das secretárias do ministro.



As buscas foram confirmadas ao CM por fonte oficial do ministério, que se recusou a adiantar qual o motivo das mesmas, acrescentando, apenas, que nada terão que ver com os processos de privatização que se encontram em investigação nem nada relaciona esta operação com o anterior governo.



Recorde-se que estão a ser investigados vários processos que têm pontos de contacto com as Finanças, como são os casos da Operação Ciclone, que envolve a EDP e a REN no mecanismo dos Custos para Manutenção de Equilíbrio Contratual (CMEC), ou as viagens de membros do Governo ao Euro 2016, em França.