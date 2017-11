Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Legionella vai dar acusação por homicídios

Empresa de limpeza do Hospital São Francisco Xavier na mira da PJ por negligência.

Por Henrique Machado | 17.11.17

Cinco crimes de homicídio negligente e pelo menos 49 crimes – se alguns, por morte, não passarem a homicídio – de ofensas à integridade física, simples ou grave consoante o estado de saúde dos sobreviventes do surto de legionella; sendo que cinco doentes ainda estão internados nos cuidados intensivos.



É este, nesta fase do processo, o entendimento do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e da Polícia Judiciária em relação aos crimes que deverão ser imputados – e pelos quais arriscam ser acusados – aos responsáveis pela presença da bactéria da legionella no Hospital de São Francisco Xavier, onde as vítimas foram contaminadas.



E o grande suspeito, na mira da investigação, é a empresa Such-Veolia, responsável pela limpeza, nomeadamente, das torres de refrigeração do hospital, onde já terão sido encontrados vestígios desta bactéria.



De resto, essa forte possibilidade já foi até admitida pela diretora-geral de Saúde, Graça Freitas. Mas a investigação aguarda pela conclusão dos exames feitos pelo Instituto Ricardo Jorge.